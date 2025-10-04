На парламентских выборах в Чехии лидирует движения ANO

На парламентских выборах в Чехии лидирует движения ANO, которую возглавляет экс-премьер страны Андрей Бабиш, следует из предварительных подсчетов голосов представленных агентством ČTK.

Агентство отмечает, что подсчет голосов избирателей начался совсем недавно. Предварительные результаты ожидаются к вечеру 4 октября. Официально они будут подтверждены и закреплены в Своде законов в ближайшие дни.

Явка избирателей на парламентских выборах составила около 75%, а в некоторых населенных пунктах достигла 90%.

Во всех избирательных округах страны за поддержку избирателей соревновались 4472 кандидата, выдвинутые 26 партиями, движениями и коалициями. По итогам голосования будут распределены 200 мест в Палате депутатов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

