Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили
Концерт британского певца Робби Уильямса в Стамбуле, запланированный на 7 октября, отменили по причинам безопасности. Об этом сообщил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов.
По данным СМИ, ряд турецких организаций выступили с призывами к властям отменить выступление артиста после его заявлений в поддержку Израиля.
Организаторы заявили, что возместят зрителям стоимость билетов на концерт в полном объеме. Цены варьировались от $100 на старте продаж до $155.
В августе 2024 года отменили три концерта Тейлор Свифт в Вене. По информации полиции, на концертной площадки планировали совершить теракт, напоминает «Радиоточка НСН».
