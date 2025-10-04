Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили

Концерт британского певца Робби Уильямса в Стамбуле, запланированный на 7 октября, отменили по причинам безопасности. Об этом сообщил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов.

Робби Уильямс анонсировал новый альбом

По данным СМИ, ряд турецких организаций выступили с призывами к властям отменить выступление артиста после его заявлений в поддержку Израиля.

Организаторы заявили, что возместят зрителям стоимость билетов на концерт в полном объеме. Цены варьировались от $100 на старте продаж до $155.

В августе 2024 года отменили три концерта Тейлор Свифт в Вене. По информации полиции, на концертной площадки планировали совершить теракт, напоминает «Радиоточка НСН».

