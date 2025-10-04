Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке Коксаки в турецком отеле

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вирусолог Викулов предупредил об опасности вируса Коксаки для детей

Ранее СМИ сообщили о том, что российские туристы не могут вылететь из Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Известно, что дети отдыхающих подхватили инфекцию в пятизвёздочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в турецком Сиде.

Помимо всего прочего, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.

Вирус Коксаки — это группа родственных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. Существует 29 серотипов, которые делятся на типы А и В. Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил НСН, что в России наблюдается вспышечная заболеваемость вирусом Коксаки.

