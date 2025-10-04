Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке Коксаки в турецком отеле
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ сообщили о том, что российские туристы не могут вылететь из Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Известно, что дети отдыхающих подхватили инфекцию в пятизвёздочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в турецком Сиде.
Помимо всего прочего, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.
Вирус Коксаки — это группа родственных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. Существует 29 серотипов, которые делятся на типы А и В. Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил НСН, что в России наблюдается вспышечная заболеваемость вирусом Коксаки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу
- Группа «Эпидемия» представила новый альбом
- В Италии вспыхнули протесты из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы
- На парламентских выборах в Чехии лидирует движения ANO
- Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке Коксаки в турецком отеле
- Депутат Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone
- Жапаров допустил проведение референдума о возврате смертной казни
- В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок
- Специалист по СИМ предрекла рост серого сегмента кикшеринга из-за прав на электросамокаты
- Группа TattooIN выпустила новый альбом «Звезды и руны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru