Океанариум в Канаде призвал власти спасти 30 белух от усыпления

Тяжелая ситуация сложилась в океанариуме Marineland в Канаде, где 30 белух находятся под угрозой усыпления из-за финансовых трудностей учреждения. Океанариум уже длительное время находится в процессе продажи, сообщает телеканал CTV.

Эти киты являются последней группой белух, содержащихся в неволе на территории Канады. Примечательно, что потенциальный покупатель из Китая выразил готовность принять животных, однако сделка не состоялась: министерство рыболовства Канады отказалось выдать необходимые разрешения на вывоз животных.

Marineland испытывает серьезные трудности с погашением долгов, что делает невозможным обеспечение должного ухода и ветеринарного обслуживания китов. При этом государственные органы пока не предоставили финансовой поддержки учреждению.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что в случае запрета океанариумов в России всех млекопитающих не удастся разместить в реабилитационных центрах, так как это будет строить огромных денег.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
