В Турции продлили прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова в Турции продлили на третью неделю на фоне повышенного зрительского интереса. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела международной дистрибуции и копродукции компании Kunay Film Алину Арслантюрк.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля

На данный момент в кинотеатрах Турции фильм посмотрели более девяти тысяч зрителей, сборы составили почти $50 тысяч.

Как также рассказала Арслантюрк, на первой неделе проката российская картина вошла в топ-10 бокс-офиса Турции. Зрителя привлек яркий визуал и смелая идея.

В российском прокате фильм представили в феврале 2025 года. Итоговая касса превысила миллиард рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: кадр из фильма
