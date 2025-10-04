В Турции продлили прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова в Турции продлили на третью неделю на фоне повышенного зрительского интереса. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела международной дистрибуции и копродукции компании Kunay Film Алину Арслантюрк.
На данный момент в кинотеатрах Турции фильм посмотрели более девяти тысяч зрителей, сборы составили почти $50 тысяч.
Как также рассказала Арслантюрк, на первой неделе проката российская картина вошла в топ-10 бокс-офиса Турции. Зрителя привлек яркий визуал и смелая идея.
В российском прокате фильм представили в феврале 2025 года. Итоговая касса превысила миллиард рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
