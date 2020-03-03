В Иране резко возросло число заразившихся коронавирусом

Сообщается также, что коронавирус обнаружен также у 23 депутатов иранского парламента.

Сегодня Тегеран официально обратился к российским властям с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

Первый случай заражения COVID-19 зафиксировали во вторник на Украине.



