В Иране резко возросло число заразившихся коронавирусом
За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось с 1501 до 2336 человек. Таковы официальные данные Минздрава страны, сообщает ТАСС. Умерли от заражения инфекцией 11 граждан, общее число скончавшихся составляет 77 человек. Выздоровели 435 человек.
Сообщается также, что коронавирус обнаружен также у 23 депутатов иранского парламента.
Сегодня Тегеран официально обратился к российским властям с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.
Первый случай заражения COVID-19 зафиксировали во вторник на Украине.
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