Ученые из Коми следят за редким грызуном, который живет только на Урале
Ученые научного центра РАН из Коми следят за редчайшим грызуном — северной пищухой. Урал остается единственной европейской территорией, где можно встретить животное, пишет «Российская газета».
За исследование отвечает младший научный сотрудник Института биологии в Интинском филиале нацпарка «Югыд ва» Андрей Королев.
Пищуха относится к отряду зайцеобразных, ее ближайшие родственники — зайцы и кролики. Второе название — сеноставка. Грызун всегда заготавливает на зиму сено. Также он есть в Красной книге Республики Коми.
Причем зверь обитает не только в «Югыд ва», но и в Печоро-Илычском заповеднике — на западных склонах Северного и Приполярного Урала.
По словам ученых, пищухи осваивают пустоты между глыбами в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах. Они живут обособленными колониями и порой разделяют километры глухой тайги и гор. К зиме грызуны собирают побеги трав и кустарничков, сушат и прячут в каменных нишах. Из-за изолированности и привязанности к узкому ареалу вид получил охранный статус.
Численность животного непостоянна. В «кризисные» годы она резко сокращается, поэтому его называют таинственным. Он может внезапно пропасть из поля зрения. Зато при благоприятной погоде начинается демографический бум: пищуха стремительно расселяется и занимает почти каждую крупную каменную осыпь.
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