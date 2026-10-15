Хуситы нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Йемене

Премьер-министр республики и представители кабмина не пострадали. Министр информации Моаммар аль-Эриани уточнил, что группировка выпустила по комплексу сразу пять ракет.



При этом представитель хуситов Яхья Сари назвал удар частью политики «нанесения ударов по саудовским военным объектам, где бы они ни находились».



Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил местной группировке, что не забудет ее удары по королевству на Аравийском полуострове.

