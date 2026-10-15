Хуситы нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Йемене

Йеменские хуситы выпустили ракеты по комплексу президентского дворца в Адене, погибли два охранника. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственных чиновников.

Штаты «задушили»: ПВО саудитов не справляется с активностью хуситов

Премьер-министр республики и представители кабмина не пострадали. Министр информации Моаммар аль-Эриани уточнил, что группировка выпустила по комплексу сразу пять ракет.

При этом представитель хуситов Яхья Сари назвал удар частью политики «нанесения ударов по саудовским военным объектам, где бы они ни находились».

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил местной группировке, что не забудет ее удары по королевству на Аравийском полуострове.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Саудовская АравияЙемен

Горячие новости

Все новости

партнеры