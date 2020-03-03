Первый случай COVID-19 зафиксировали на Украине

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в кабмине, передает RT

Чиновник уточнил, что вирус обнаружен у мужчины, приехавшем на Украину на машине из Румынии. Ранее в Румынию он прилетел из Италии, охваченной вспышкой коронавируса, отмечает «Газета.ру».