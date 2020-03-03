Первый случай COVID-19 зафиксировали на Украине
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в кабмине, передает RT
Чиновник уточнил, что вирус обнаружен у мужчины, приехавшем на Украину на машине из Румынии. Ранее в Румынию он прилетел из Италии, охваченной вспышкой коронавируса, отмечает «Газета.ру».
Заболевший мужчина сейчас находится к клинике, а все контактировавшие с ним проходят карантин.
Случай зафиксирован в Черновицкой области, сообщает телеканал «360».
В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил соотечественникам в качестве меры защиты от коронавируса лук, чеснок и сало. Он назвал эти продукты «лучшими лекарствами от незваного «китайского гостя». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что не против таких народных методов профилактики заболеваний.
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