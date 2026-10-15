СМИ: Volkswagen отзовет несколько тысяч электромобилей из-за батарей

Volkswagen отзовет несколько тысяч электромобилей из-за риска возгорания батарей. Об этом РИА Новости рассказывает со ссылкой на газету Handelsblatt.

СМИ: Концерну Volkswagen грозит полный крах

В ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных аккумуляторов не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака. Под отзыв подпадают модели VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born. Их выпускали с 2023 по 2025 год. Точный перечень моделей официально пока не раскрыли.

В редких случаях проблемные аккумуляторы могут перегреться, а в крайних — привести к пожару.

Ранее россиянам объясняли, как отремонтировать машину того же Volkswagen по отзывной кампании.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO/Darius Simka
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