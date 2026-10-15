СМИ: Volkswagen отзовет несколько тысяч электромобилей из-за батарей

В ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных аккумуляторов не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака. Под отзыв подпадают модели VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born. Их выпускали с 2023 по 2025 год. Точный перечень моделей официально пока не раскрыли.



В редких случаях проблемные аккумуляторы могут перегреться, а в крайних — привести к пожару.



Ранее россиянам объясняли, как отремонтировать машину того же Volkswagen по отзывной кампании.

