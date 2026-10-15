В МВД назвали самые частые нарушения водителей в 2026 году
Превышение скорости стало лидером по числу штрафов. С начала нынешнего года водителям выписали 134,1 млн постановлений — 71,8% от общего числа. Об этом сообщил «Профиль».
На втором месте идут нарушения, связанные с ремнями безопасности и мотошлемами: 16,1 млн штрафов (8,6%). Несоблюдения требований дорожных знаков и разметки заняли третью строчку — 10,9 млн (5,8%).
Еще 5,2 млн (2,8%) оформили за проезд на красный или запрещающий жест регулировщика, а также за некорректную остановку перед стоп-линией. Замыкает пятерку использование гаджета за рулем — 3,2 млн (1,7%). Всего на пять категорий пришлось 90,7% всех штрафов.
До этого писали, что автомобилистов призвали лишать прав за систематические штрафы.
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