В МВД назвали самые частые нарушения водителей в 2026 году

На втором месте идут нарушения, связанные с ремнями безопасности и мотошлемами: 16,1 млн штрафов (8,6%). Несоблюдения требований дорожных знаков и разметки заняли третью строчку — 10,9 млн (5,8%).



Еще 5,2 млн (2,8%) оформили за проезд на красный или запрещающий жест регулировщика, а также за некорректную остановку перед стоп-линией. Замыкает пятерку использование гаджета за рулем — 3,2 млн (1,7%). Всего на пять категорий пришлось 90,7% всех штрафов.



До этого писали, что автомобилистов призвали лишать прав за систематические штрафы.

