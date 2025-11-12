Мощнейший всплеск солнечной плазмы, который сегодня накрыл Землю, может вызвать проблемы с навигацией у космических аппаратов, перебои со связью и на линиях электропередач. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Землю накрыла магнитная буря планетарного масштаба, которая достигла уровня G4.66. Это практически максимальный показатель (G5). Астрономы говорят, что первый плазменный выброс Солнца достигнет планеты уже 12 ноября. Пик воздействия на человека прогнозируется на середину суток. Космические аппараты на орбите уже передают искаженные значения, сообщили в ИКИ РАН. Эйсмонт объяснил, что представляет собой солнечная плазма.