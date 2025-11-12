Учёные назвали последствия от мощнейшего удара солнечной плазмы по Земле
Магнитная буря от всплесков на Солнце уже накрыла Землю, техника сбоит, но на здоровье людей это почти никак не повлияет, так как это самовнушение, рассказал НСН Натан Эйсмонт.
Мощнейший всплеск солнечной плазмы, который сегодня накрыл Землю, может вызвать проблемы с навигацией у космических аппаратов, перебои со связью и на линиях электропередач. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Землю накрыла магнитная буря планетарного масштаба, которая достигла уровня G4.66. Это практически максимальный показатель (G5). Астрономы говорят, что первый плазменный выброс Солнца достигнет планеты уже 12 ноября. Пик воздействия на человека прогнозируется на середину суток. Космические аппараты на орбите уже передают искаженные значения, сообщили в ИКИ РАН. Эйсмонт объяснил, что представляет собой солнечная плазма.
«Плазма – это ионы водорода, протоны. Солнце – это термоядерный котел, где постоянно идет кипение. Там кипит вот эта самая плазма, то есть в основном протоны. Раз в 11 лет бывает аномальная солнечная активность. На Солнце все время идет борьба между силами притяжения Солнца и силами выброса, бурления, протонов. Когда протоны преодолевают силу тяготения, происходит всплеск - выброс плазмы протонов. Если этот поток плазмы достигает Земли, то он взаимодействует с ее магнитным полем, и происходят магнитные бури», - рассказал он.
По его словам, способы справиться с последствиями сильных магнитных бурь есть, в том числе и на космических аппаратах. А вот говоря о воздействии на людей, он подчеркнул, что это чаще самовнушение.
«Могут пострадать устройства, начиная от магистральных линий электропередач и заканчивая космическими объектами. Такое бывало, и пол-Канады оставалось без света. Неприятности бывают и с наземной связью - шумы, помехи. В космических аппаратах это в первую очередь навигационные проблемы. Нас это сегодня все ждет. То, что можно увидеть глазами в таких случаях, - это полярное сияние, которое простирается даже на юг. Как с этим справляться? Космические аппараты переводят в безопасный режим, как и магистральные линии электропередач, если о всплеске плазмы известно заранее. А что касается воздействия на людей, то большинство все-таки сильно внушаемые. Им сказали, что будет, и они начинают себя плохо чувствовать», - подытожил он.
Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал НСН, что периоды магнитных бурь опасны для всех, кто ослаблено себя чувствует.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru