Врач рассказала, какой алкогольный напиток выбрать в новогоднюю ночь
Чем крепче алкоголь, тем больше там калорий, что критично для сытного новогоднего стола, заявила НСН Анна Белоусова.
Белые и красные вина подойдут для калорийного новогоднего стола, можно немного разбавлять их водой, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
Россияне в этом году перед новогодними праздниками стали покупать больше виски, а не шампанского, рассказали РИА Новости в компании «Контур.Маркет». Белоусова дала советы, как снизить вред алкоголя.
«Конечно, без традиционного бокала шампанского не обойтись, но праздничный стол у нас обильный и калорийный. Поэтому людям с лишним весом и диабетом надо помнить, что алкоголь – это четвертый источник калорий (белки, жиры, углеводы и алкоголь). Чем крепче алкоголь, тем калорий больше. Напиток не воспринимается как твердая еда, что опасно. С виски очень легко по калорийности перебрать, а мы на каникулах не так активно двигаемся иногда. Если говорим про алкоголь, лучше склоняться в сторону вин – сухие и полусухие. Белые и красные вина подойдут. Можно немного разбавлять их водой», - рассказала она.
По ее словам, соками тоже лучше не увлекаться, так как в них много сахара.
«Соками тоже можно себя перегрузить организм, так как там много сахара. Это удар по поджелудочной железе. Поэтому я бы посоветовала домашний лимонад: апельсин, лимон, минеральная вода, лед, можно немного мяты, корицы. Хороший вариант – это домашний морс. На соках можно сделать безалкогольный глинтвейн: морс, сок вишневый и специи. Получается очень праздничный напиток и не такой вредный, если берем основу без сахара», - добавила она.
Также врач дала советы, как избежать похмелья.
«Самый простой лайфхак – не пить алкоголь или следить за количеством. Второй совет – не мешать разные напитки. Максимальное смешивание – глоток коньяка, а дальше уже бокал шампанского или вина. Вечером после застолья перед сном можно выпить аспирин, чтобы утром не было мучительно больно. В аптеке есть средства, которые помогают работе печени, помогают быстрее это все утилизировать», - заключила собеседница НСН.
Вреднее всего на новогоднем столе - салаты второй свежести и жареные продукты, предупредили специалисты по питанию. О том, какие ошибки чаще всего совершают россияне в новогодние праздники и как не встретить Новый год в больнице, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.
