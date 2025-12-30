Хамзаев поддержал десятикратный рост штрафов за спаивание несовершеннолетних

Сегодня в России очень редко штрафуют за покупку и продажу спиртного детям, необходимо усилить общественный контроль, сказал НСН Султан Хамзаев. 

Помимо увеличения штрафов за вовлечение детей и подростков в употребление спиртного, необходим общественный контроль за правоприменительной практикой. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

В Госдуме готовят инициативу об ужесточении ответственности за покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним, сообщило издание «Известия». Законопроект предусматривает десятикратное увеличение штрафов для взрослых, вовлекающих детей и подростков в употребление спиртного. По словам Хамзаева, помимо увеличения штрафов, необходим жесткий общественный контроль.

«Десятикратное увеличение штрафов – это существенный рост, хорошо, если это отпугнет хотя бы половину тех, кто покупает алкоголь несовершеннолетним, но надо понимать, что нужна и профилактическая работа. Только ограничениями и запретами порядок в этом вопросе навести не получится. Сегодня по таким административным делам динамика за год очень низкая. Нужен общественный контроль, иначе этот закон будет работать слабо, в том числе из-за нехватки профессиональных кадров в системе МВД. Мы предлагаем поддержку общественных институтов, которые в рамках общественного контроля будут мониторить правоприменительную практику. Общественные институты должны отрабатывать гигантскую систему грантовой поддержки, исчисляемой миллиардами», – сказал Хамзаев.

Ранее Хамзаев заявил, что рекордно низких продаж алкоголя удалось добиться благодаря комплексу мер, однако расслабляться по-прежнему нельзя, уровень потребления алкоголя все еще остается высоким. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

