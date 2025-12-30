Помимо увеличения штрафов за вовлечение детей и подростков в употребление спиртного, необходим общественный контроль за правоприменительной практикой. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

В Госдуме готовят инициативу об ужесточении ответственности за покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним, сообщило издание «Известия». Законопроект предусматривает десятикратное увеличение штрафов для взрослых, вовлекающих детей и подростков в употребление спиртного. По словам Хамзаева, помимо увеличения штрафов, необходим жесткий общественный контроль.