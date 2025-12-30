Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов на специальные сборы в 2026 году. Об этом сообщает RT.
Согласно документов, граждане, пребывающие в мобилизационном резерве, будут отправлены на защиту критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, список которых определит правительство РФ.
Перечень воинских частей, которые будут обеспечивать проведение сборов, надлежит составить министерству обороны РФ.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский указал, что резервисты не будут привлекаться к участию в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru