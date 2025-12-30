Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году

В Москве продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп Столичные службы очищают от снега тротуары и проезжую часть по мере выпадения осадков Высота снежного покрова к Новому году в столице достигнет примерно 20 см Мэр Москвы принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний» Телеграм-канал «Радиоточка НСН» приготовил для своих подписчиков виниловые подарки