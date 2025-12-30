Актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари
Звезда фильмов «Рок-н-рольщик», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж» и «Тор» британский актёр Идрис Эльба был посвящён в рыцари. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что 53-летний Эльба был удостоен рыцарского титула за социальную поддержку молодёжи, а также за деятельность, направленную на борьбу с преступностью. Актёр и его жена Сабрина Доур являются основателями благотворительной организации Elba Hope Foundation.
Всего перед Новым годом власти Великобритании наградили более тысячи человек. В частности, рыцарский титул получил новый посол Великобритании в США Кристиан Тернер.
Ранее в рыцари был посвящён обладатель «Оскара» британский актёр Гэри Олдман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари
