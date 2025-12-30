Актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари

Отмечается, что 53-летний Эльба был удостоен рыцарского титула за социальную поддержку молодёжи, а также за деятельность, направленную на борьбу с преступностью. Актёр и его жена Сабрина Доур являются основателями благотворительной организации Elba Hope Foundation.

Всего перед Новым годом власти Великобритании наградили более тысячи человек. В частности, рыцарский титул получил новый посол Великобритании в США Кристиан Тернер.

Ранее в рыцари был посвящён обладатель «Оскара» британский актёр Гэри Олдман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

