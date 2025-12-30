Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»

Он уточнил, что соответствующая договорённость была достигнута с РЖД.

«Мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов», — указал дипломат.

Ранее в РЖД сообщили, что между Москвой и Нижним Новгородом возобновили курсирование поезда «Буревестник», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».