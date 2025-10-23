Астроном Петрукович: Взрывы на Солнце будут происходить еще два-три года
Сейчас наблюдается период максимума солнечной активности, через два-три года он завершится, сказал НСН Анатолий Петрукович.
Взрывы на обратной стороне Солнца — обычное явление, которое никак не угрожает землянам, период максимума солнечной активности закончится через два-три года. Об этом НСН заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Крупный взрыв произошел на обратной стороне Солнца, сообщил ранее Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отметили, что событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении. По словам Петруковича, это рядовое явление, которого не стоит бояться жителям Земли.
«Это обычное явление, просто техника дошла до такой степени, что мы видим то, что происходит на обратной стороне Солнца. Это просто информация о том, что происходит в мире вокруг нас, и не все из этого для нас опасно. Скорее это интересно для любителей астрономии, ничего радикально нового не происходит. Сейчас идет период максимума солнечной активности, который длится 11-12 лет. Сейчас много новостей про Солнце, а через два-три года вообще новостей не будет», — сказал Петрукович.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 23 октября опубликовала в своем Telegram-канале модель вчерашнего выброса на Солнце. По словам ученых, достоверные оценки мощности вспышки невозможны, но существует вероятность, что событие является крупнейшим или одним из двух крупнейших в текущем цикле и относится к диапазону X10 - X15. Отметим, что вспышки класса X — самые мощные. Каждый следующий класс (A→B→C→M→X) в 10 раз сильнее предыдущего.
В лаборатории отмечают, что события на обратной стороне Солнца не включаются в официальные каталоги.
Ранее на Солнце были зарегистрированы четыре мощных вспышки класса М. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, в свою очередь, заявил, что даже мощные вспышки на Солнце не обязательно приводят к магнитным бурям на Земле. Он объяснил, что воздействие возможно лишь тогда, когда выброс плазмы направлен точно в сторону планеты и достигает ее магнитного поля с подходящей скоростью. В противном случае поток частиц проходит мимо и не вызывает возмущений.
