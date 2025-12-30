На минувших выходных в Доме Simple Music состоялась презентация только что вышедшей в издательстве МИФ книги критика и исследователя современного чтения Галины Юзефович «Ключи от Хогвартса». Студия камерной музыки Simple Music Ensemble исполнила лучшие саундтреки к серии фильмов о приключениях студентов волшебной школы Хогвартс, после чего приглашенные эксперты обсудили феномен любви миллионов фанатов к истории о «мальчике, который выжил». На мероприятии побывал и спецкор НСН.

«Невозможно подделать любовь. Люди, которые не могут рационализировать, не могут разложить, не могут подобрать себе ключи, они все равно попадают в этот текст, пропадают там и потом в нем живут. И они являются ходячим доказательством мастерства и уровня Роулинг. Дети и взрослые ходят на концерты по "поттериане" в мантиях и с палочками. Не на встречу с Роулинг, а просто на тематические события. Это невозможно подделать. Такое происходит на всех языках - неважно, как перевели имя того или иного героя. Оно работает, это невозможно испортить», - приводит слова Юсуповой спецкор НСН.