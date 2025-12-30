После стольких лет: Почему любовь фанатов к вселенной Роулинг - признание, а не мода
Люди, которые попадают в мир Гарри Поттера, пропадают и живут там, что является доказательством мастерства Роулинг. Почему вселенная историй о мальчике, который выжил, продолжает очаровывать миллионы фанатов - в материале НСН.
Читательская любовь такого количества людей на протяжении такого длительного времени к романам Джоан Роулинг о «Гарри Поттере» – это уже не мода, а объективное признание, сказала литературный обозреватель, исследовательница, руководитель пресс-службы издательства МИФ Адель Юсупова.
На минувших выходных в Доме Simple Music состоялась презентация только что вышедшей в издательстве МИФ книги критика и исследователя современного чтения Галины Юзефович «Ключи от Хогвартса». Студия камерной музыки Simple Music Ensemble исполнила лучшие саундтреки к серии фильмов о приключениях студентов волшебной школы Хогвартс, после чего приглашенные эксперты обсудили феномен любви миллионов фанатов к истории о «мальчике, который выжил». На мероприятии побывал и спецкор НСН.
«Невозможно подделать любовь. Люди, которые не могут рационализировать, не могут разложить, не могут подобрать себе ключи, они все равно попадают в этот текст, пропадают там и потом в нем живут. И они являются ходячим доказательством мастерства и уровня Роулинг. Дети и взрослые ходят на концерты по "поттериане" в мантиях и с палочками. Не на встречу с Роулинг, а просто на тематические события. Это невозможно подделать. Такое происходит на всех языках - неважно, как перевели имя того или иного героя. Оно работает, это невозможно испортить», - приводит слова Юсуповой спецкор НСН.
По ее словам, любовь миллионов поклонников истории о Гарри Поттере можно назвать признанием Роулинг.
«Читательская любовь такого количества людей на протяжении такого длительного времени – это уже не мода, это абсолютно объективное признание. Если люди хотят в это играть, значит оно живое, оно настоящее. Книг о магии немерено, книг о волшебниках тоже. Что-то кому-то нравится, кому-то - нет. Но мы вспоминаем Толкина, мир которого живет до сих пор, мы вспоминаем Роулинг… То, что живет, доказывает свою реальность. Римский философ Боэций написал "Утешение Философией", а мы утешаемся литературной реальностью, которая уже стала шире - она создана Роулинг, но продолжается твориться режиссерами и композиторами», - отметила Юсупова.
Кандидат филологических наук, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, специалист по творчеству Дж. Р. Р. Толкина, Дж. Мартина и Дж. Роулинг, исследователь жанра фэнтези Мария Штейнман, в свою очередь, добавила, что вселенная Гарри Поттера затягивает читателя любого возраста.
«Вся "потерриана" - необыкновенное сочетание того, что начиналось в жанре Young adult, а превратилось в полноценный философский нарратив. Порог входа в мир Гарри Поттера очень подвижный. Кроме того, Роллинг действительно затягивает читателя. Начинаешь читать и не успеваешь оглянуться, как ты уже действительно думаешь том, что же стоит за каждым из смыслов», - отметила Штейтман.
Ранее руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов рассказал, что литературные жанры, которые помогают читателю убежать от реальности, сегодня особенно популярны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каверы и акцент на «вайб»: Как за год изменились музыкальные тренды
- Хамзаев поддержал десятикратный рост штрафов за спаивание несовершеннолетних
- Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом
- Кабмин утвердил правила новой ежегодной выплаты для работающих семей с детьми
- Врач рассказала, какой алкогольный напиток выбрать в новогоднюю ночь
- Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»
- За 100 тысяч рублей: Россияне встретят Новый год в Египте, ОАЭ и Китае
- После стольких лет: Почему любовь фанатов к вселенной Роулинг - признание, а не мода
- Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году
- Актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru