Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин по традиции выступит с обращением в ночь с 31 декабря на 1 января. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Он указал, что глава государства поздравит граждан с Новым годом.

«Как всегда, президент в полночь поздравит россиян», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин появился в новогоднем специальном выпуске мультсериала «Простоквашино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелевидениеНовый ГодВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры