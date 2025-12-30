Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом
30 декабря 202515:39
Президент РФ Владимир Путин по традиции выступит с обращением в ночь с 31 декабря на 1 января. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он указал, что глава государства поздравит граждан с Новым годом.
«Как всегда, президент в полночь поздравит россиян», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Путин появился в новогоднем специальном выпуске мультсериала «Простоквашино», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru