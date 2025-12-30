Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом

Владимир Путин подвёл итоги работы фонда «Защитники Отечества» за год В школе в Адыгее предотвратили теракт Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала Телеграм-канал «Радиоточка НСН» приготовил для своих подписчиков виниловые подарки