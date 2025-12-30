Кабмин утвердил правила новой ежегодной выплаты для работающих семей с детьми

В частности, право на новую меру поддержки получат работающие родители двух и более детей в возрасте до 18 лет, или до 23 лет в случае, если ребёнок учится на очном отделении. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума.

Родителям пересчитают налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке в 6% и вернут разницу. Средства будут направлять единовременно по итогам года. Чтобы получить выплату за 2025 год нужно будет подать заявление в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал упростить процедуру получения семейной налоговой выплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».