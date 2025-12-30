Каверы и акцент на «вайб»: Как за год изменились музыкальные тренды
В 2025 году молодежь стала активно интересоваться DIY-битмейкингом, а у людей появился запрос на эмоциональные композиции, заявил НСН Александр Фуковский.
Программный директор ROCK FM Александр Фуковский рассказал НСН, что в 2025 году заметил сохраняющийся тренд на использование искусственного интеллекта (ИИ) в музыке, на минималистичные и успокаивающие аранжировки в треках, а также отметил ностальгию по былым хитам.
«Во-первых, это искусственный интеллект в музыке. ИИ всё активнее используется не только в создании музыки, но и в процессах производства и дистрибуции контента. Во-вторых - глобализация звука. Смешение культур и жанров становится всё более популярным. Например, сочетание африканских ритмов с западными поп- и электронными звучаниями. В-третьих, растет интерес к эмоциональной музыке, которая помогает справляться с личными переживаниями и стрессом. В-четвертых, в тренде остаются ремиксы и каверы на старые хиты, особенно с изменением темпа (спид-ап и слоу-реверб-версии). Также наблюдается тенденция к простоте аранжировок и акценту на «вайб», - рассказал он.
По его словам, также растет и число молодежи, проявляющей интерес к самостоятельному созданию музыки.
«Среди зумеров особенно популярен DIY-битмейкинг, то есть самостоятельное создание битов в программах типа FL Studio или Ableton. Это становится массовым явлением», - отметил собеседник НСН.
Ранее дирижер, композитор, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга заявил специальному корреспонденту НСН, что в конкуренции с искусственным интеллектом победят артисты, которые умеют объединять творчество и новые технологии, а сам ИИ — не враг, а инструмент, позволяющий экономить время и совершенствовать творчество.
