По его словам, также растет и число молодежи, проявляющей интерес к самостоятельному созданию музыки.

«Среди зумеров особенно популярен DIY-битмейкинг, то есть самостоятельное создание битов в программах типа FL Studio или Ableton. Это становится массовым явлением», - отметил собеседник НСН.

Ранее дирижер, композитор, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга заявил специальному корреспонденту НСН, что в конкуренции с искусственным интеллектом победят артисты, которые умеют объединять творчество и новые технологии, а сам ИИ — не враг, а инструмент, позволяющий экономить время и совершенствовать творчество.

