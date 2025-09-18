Кардиолог дал совет, как легче пережить магнитную бурю
Магнитная буря смещает систему адаптации, и организм в этот момент не может себя защитить, поэтому и возникают неприятные или болезненные ощущения, заявил в беседе с НСН врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание, заявил НСН врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Учёные предупредили, что к концу 2025 года и в 2026-м магнитные бури станут происходить чаще и будут сильнее из-за резко выросшей активности Солнца, пишет «МК». По расчетам NASA, звезда должна была уже пройти пик активности, но прогноз оказался неверным. Вместо спокойного цикла Солнце начало выдавать мощные вспышки и усилило поток солнечного ветра.
Кондрахин рассказал, что в медицинской науке существует два взгляда на проблему магнитных бурь.
«Существует две школы. Одна из них говорит, что магнитные бури не оказываю влияние на организм, а другая, напротив, утверждает, что раз человек является частью природы, то любые воздействия на наш организм могут создавать нам определенные неприятности, в том числе, изменение самочувствия. На мой взгляд, любое изменение внешней среды приводит к изменениям у человека, который действительно может ощущать различные симптомы», - отметил доктор.
Он также заметил, что во время магнитной бури может проявиться заболевание, о котором человек ранее не подозревал.
«Во время магнитной бури могут проявляться симптомы болезни, о которой человек даже не подозревал. Это как лодка, когда нормальная гладь воды, то она движется ровно, без проблем. Как только возникает волнение, то и лодка начинает двигаться тяжело, она становится неустойчивой. То же самое и с организмом человека. Здоровый организм на магнитную бурю не реагирует, но если он заболел, то магнитная буря станет для него одним из испытаний. Магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание, но не является его причиной. Она смещает систему адаптации, и организм в этот момент не может себя защитить, поэтому и возникают неприятные или болезненные ощущения», - пояснил Кондрахин.
По его словам, во время магнитной бури лучше уменьшить активность.
«Первое и самое главное, что необходимо посоветовать метеозависимым людям, - это обращать больше внимания на свое здоровье, попытаться оценить, насколько организм стабильно себя чувствует. Второе, в момент магнитной бури следует снизить активность, замереть, как это делают все животные в дикой природе. Когда не знаешь, что происходит, лучше замереть, снизить нагрузку и пережить все это спокойно», - посоветовал специалист.
Ранее стало известно о начале магнитных бурь планетарного масштаба на Земле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
