«Существует две школы. Одна из них говорит, что магнитные бури не оказываю влияние на организм, а другая, напротив, утверждает, что раз человек является частью природы, то любые воздействия на наш организм могут создавать нам определенные неприятности, в том числе, изменение самочувствия. На мой взгляд, любое изменение внешней среды приводит к изменениям у человека, который действительно может ощущать различные симптомы», - отметил доктор.

Он также заметил, что во время магнитной бури может проявиться заболевание, о котором человек ранее не подозревал.

«Во время магнитной бури могут проявляться симптомы болезни, о которой человек даже не подозревал. Это как лодка, когда нормальная гладь воды, то она движется ровно, без проблем. Как только возникает волнение, то и лодка начинает двигаться тяжело, она становится неустойчивой. То же самое и с организмом человека. Здоровый организм на магнитную бурю не реагирует, но если он заболел, то магнитная буря станет для него одним из испытаний. Магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание, но не является его причиной. Она смещает систему адаптации, и организм в этот момент не может себя защитить, поэтому и возникают неприятные или болезненные ощущения», - пояснил Кондрахин.