В Грузии согласны на социальные и культурные контакты с Абхазией и Южной Осетией

«В первое время могут быть какие-то несуразицы, потому что возможны совершенно разные интерпретации со всех сторон. Я думаю, очень быстро все уляжется. Есть понимание, что диалог нужен, это совершенно очевидно. Но если кто-то думает, что можно начать говорить об изменении статуса, что абхазы и осетины возвращаются в Грузию, то этого не будет категорически. Об этом даже речи не будет. В бывших наших автономиях в который раз скажут, что, мол, вам, грузинам, лучше признать, что Абхазия и Южная Осетия - независимые государства, что Тбилиси должен с ними в таком виде взаимодействовать. Грузия будет продолжать говорить о воссоздании единого государства. И как только это будет где-то озвучено, все на этом закончится. Иногда такие заявления делаются, но затем ажиотаж встречается с жесткой реальностью. Могут быть какие-то социальные и культурные контакты», - допустил он.

В октябре 2019 года сообщалось, что Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности. Соответствующее заявление было сделано в ходе Женевских дискуссий, которые прошли 8-9 октября. Как отмечается, большинство участников встречи признали обстановку на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией стабильной. Абхазия ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией в конце июня текущего года.



