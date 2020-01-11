События в Абхазии призвали не считать новым «майданом»
Руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов в интервью НСН рассказал об особенностях государственной власти в Абхазии.
Верховный суд Aбхaзии отменил решение Центрaльной избирaтельной комиссии об итогaх сентябрьских выборов глaвы республики. Решение немедленно вступило в силу. Нaзнaчены повторные выборы. Отменa итогов прошлого голосовaния являлaсь глaвным требовaнием оппозиции. Действующий глaвa Рaуль Хaджимбa зaявил о нaмерении опротестовaть решение судa.
Нaпомним, что президент Aбхaзии и оппозиция провели в Сухуме переговоры. Политики пытaлись преодолеть политический кризис в республике.
Руководитель Института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН заверил, что очередная смена президента для Абхазии - типичная ситуация, которая никак не похожа на украинский «майдан». Эксперт также подчеркнул, что и в отношениях с Россией после проведения новых президентских выборов у Абхазии не будет никаких изменений.
«В Абхазии очень своеобразная модель установления современной власти. У них раз в год-два бывают подобные «мероприятия». Их нельзя называть очередным "майданом" – это сугубо украинское определение. Ничего экстраординарного в Абхазии не происходит. С 2004 года, когда отец-основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба ушел с президентского поста по состоянию здоровья, началась борьба за лидерство. В 2004-2005 году тогдашнему президенту Сергею Багапшу удалось достичь определенного консенсуса в элитах. После его кончины (2011 год – прим. НСН) начался новый виток смены главы Абхазии. Это политический процесс, не майдан, не революция. И закончилось в этом году все соответствующим образом – назначены новые президентские выборы.
В отношениях с Абхазией у России не может быть никаких изменений, потому что добрую половину функций, которые должно осуществлять руководство Абхазии, берет на себя Россия. В том числе обеспечение безопасности и финансирование бюджетных обязательств", - заявил собеседник НСН.
Ранее абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, почему в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.
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