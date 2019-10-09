Абхазия сняла ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Соответствующее заявление было сделано в ходе Женевских дискуссий, которые прошли 8-9 октября. Как отмечается, большинство участников встречи признали обстановку на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией стабильной.

Напомним, Абхазия ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией в конце июня текущего года.

Республика Абхазия - частично признанное государство в Закавказье, провозглашённое на территории Абхазии в ходе грузино-абхазского конфликта.

