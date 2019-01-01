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Это связано с тем, что в Зугдидском районе - приграничной территории с Абхазией, проходят протестные акции провокационного характера.
Абхазия ограничила въезд через границу с Грузией
27 июня23:02
Абхазия ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией, передает «Интерфакс».
С пятницы будет ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазия на территорию Грузии.
Это связано с тем, что в Зугдидском районе - приграничной территории с Абхазией, проходят протестные акции провокационного характера.
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ТЕГИ:Абхазия