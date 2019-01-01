Абхазия ограничила въезд через границу с Грузией

Абхазия ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией, передает «Интерфакс».

С пятницы будет ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазия на территорию Грузии.

Это связано с тем, что в Зугдидском районе - приграничной территории с Абхазией, проходят протестные акции провокационного характера.

