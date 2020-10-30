«Болен»: В Госдуме поставили диагноз Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении шестого Всебелорусского народного собрания. Эту форму «народного творчества», по его убеждению, надо сделать конституционной. Но председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, депутат Госдумы Сергей Калашников на пресс-конференции НСН заявил, что Лукашенко ставит всегда и во всем ставит себя на первое место, что не соответствует действительности.
«Мы недооцениваем, что происходит в Белоруссии. Для многих непредвзятых наблюдателей очевидно, что Александр Григорьевич болен и болен болезнью под названием "авторитаризм". Он абсолютизирует свою точку зрения, свое мнение, свое значение для страны, но оно не такое, как он думает. Когда руководитель направляет на свой народ автомат, народ, наверное, этого никогда не простит», - считает депутат Сергей Калашников.
Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма на пресс-конференции НСН отметил, что мир стоит на пороге серьезных изменений, и они касаются не только Белоруссии.
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