Дипакадемия МИД: Лукашенко опоздал в реформами с Белоруссии на десятки лет

«Россия ведет себя сдержанно, и это правильно. Происходит трансформация международных отношений. Идет проверка государств на адаптацию к изменениям. Лукашенко только придя к власти, то есть еще 26 лет назад, объявлял о нацеленности на интеграционные процессы, но нацеленность так и осталась в формате баланса сил и взаимоотношений. Трансформации назрели, и Лукашенко признал, что время упущено, причем на десятки лет. И сейчас проблемы вылились в такие противостояния», - оценил ситуацию Иван Сурма.

Ранее координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции НСН от имени народа озвучил требования к Александру Лукашенко.



