Дипакадемия МИД: Лукашенко опоздал в реформами с Белоруссии на десятки лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил укрепить границы с Польшей, странами Балтии и Украины, но не превращать её в железный занавес. Лукашенко подчеркнул, что граница — это зона дружбы народов. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма на пресс-конференции НСН отметил, что мир стоит на пороге серьезных изменений, и они касаются не только Белоруссии.
«Россия ведет себя сдержанно, и это правильно. Происходит трансформация международных отношений. Идет проверка государств на адаптацию к изменениям. Лукашенко только придя к власти, то есть еще 26 лет назад, объявлял о нацеленности на интеграционные процессы, но нацеленность так и осталась в формате баланса сил и взаимоотношений. Трансформации назрели, и Лукашенко признал, что время упущено, причем на десятки лет. И сейчас проблемы вылились в такие противостояния», - оценил ситуацию Иван Сурма.
Ранее координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции НСН от имени народа озвучил требования к Александру Лукашенко.
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