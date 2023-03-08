В Германии спрогнозировали увеличение помощи Украине в случае поставок китайского оружия России
Западу придется увеличить помощь Украине, если Китай начнет поставлять вооружение России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
«Это будет означать, что Украину нужно продолжать поддерживать ... больше», — отметил министр, говоря о реакции на возможные поставки китайского оружия в РФ.
По словам Писториуса, если Пекин решит предоставлять вооружение Москве, роль КНР как «мирного посредника» или способной повлиять на РФ стороны ослабнет.
Ранее Белый дом заявлял, что Китай якобы рассматривает возможность поставок оружия России для использования на Украине. При этом в Пекине отмечали, что не участвуют в украинском конфликте и не поставляют оружие ни одной из сторон.
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