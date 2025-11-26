СМИ: Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США
Украина не готова согласиться с тремя пунктами предложенного США плана по урегулированию конфликта на территории страны. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в Киеве.
«"Консенсус" действительно был достигнут по большинству пунктов мирных предложений США из 28, обнародованных на прошлой неделе», - отмечает СМИ.
Вместе с тем, по данным канала, существенные разногласия сторон сохраняются по трем ключевым пунктам документа. Они касаются уступок по контролируемым ВСУ территориям Донбасса, ограничения численности украинских войск и членства Киева в НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что многие пункты мирного плана по Украине уже согласовали «в очень благоприятной манере», пишет «Свободная пресса».
