СМИ: Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США

Украина не готова согласиться с тремя пунктами предложенного США плана по урегулированию конфликта на территории страны. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в Киеве.

«"Консенсус" действительно был достигнут по большинству пунктов мирных предложений США из 28, обнародованных на прошлой неделе», - отмечает СМИ.

Вместе с тем, по данным канала, существенные разногласия сторон сохраняются по трем ключевым пунктам документа. Они касаются уступок по контролируемым ВСУ территориям Донбасса, ограничения численности украинских войск и членства Киева в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что многие пункты мирного плана по Украине уже согласовали «в очень благоприятной манере», пишет «Свободная пресса».

