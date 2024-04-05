Эстонский политик, в свою очередь, получил соответствующие данные от знакомого, вооющего в рядах украинской армии. Михкельсон подчеркнул, что батальон украинских войск лишился более половины личного состава за последнюю неделю. Депутат отметил, что на одном из участков подразделения ВСУ могут произвести лишь один выстрел против 300 со стороны российских военных.

По словам Михкельсона, Украине грозит неминуемое поражение в конфликте, если Запад не окажет Киеву военную помощь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero выразил мнение, что Украина вряд ли вернет Крым.

