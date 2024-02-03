Президент Польши Дуда признал, что Украина вряд ли вернет Крым

Он также добавил, что если посмотреть на историю, Крым «находился в руках России большую часть времени». При этом он надеется, что Украина «вернет» контроль над Донецком и Луганском.

Польского лидера за его сомнения уже раскритиковали политики из правящей в Польше проевропейской коалиции.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал существенно превосходство России над Евросоюзом в производстве боеприпасов, и обратился к ЕС с призывом перехватить инициативу, оперативно расширив производственные мощности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

