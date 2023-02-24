В Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время
Великобритания не намерена поставлять Украине истребители в ближайшее время. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес в беседе с телеканалом Sky News.
По словам министра, поставка авиатехники украинским военным потребовала бы отправку британских специалистов, в частности, инженеров и пилотов. Однако власти Великобритании не готовы к этому.
Ранее Уоллес заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на поставки истребителей в ближайшие полгода. Украинская сторона получит от Лондона современные самолеты только после окончания российской специальной военной операции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Вильнюсе
- За границу и дальше. В России поддерживают расширение СВО из-за поставок западного оружия Киеву
- СМИ: Белгородского губернатора госпитализировали с отравлением
- Боррель: Евросоюз не хочет разрушения России
- Здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе облили красной краской
- В Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время
- Санкционный бумеранг. Ограничения против России опасны реакцией Китая
- Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
- Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты
- В МИД заявили о беспрецедентном разгуле русофобии на Западе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru