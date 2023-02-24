В Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время

Великобритания не намерена поставлять Украине истребители в ближайшее время. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес в беседе с телеканалом Sky News.

Где твои крылья? Запад отказывает Украине в оперативной поставке истребителей

По словам министра, поставка авиатехники украинским военным потребовала бы отправку британских специалистов, в частности, инженеров и пилотов. Однако власти Великобритании не готовы к этому.

Ранее Уоллес заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на поставки истребителей в ближайшие полгода. Украинская сторона получит от Лондона современные самолеты только после окончания российской специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаВеликобритания
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