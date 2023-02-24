В Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время

По словам министра, поставка авиатехники украинским военным потребовала бы отправку британских специалистов, в частности, инженеров и пилотов. Однако власти Великобритании не готовы к этому.

Ранее Уоллес заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на поставки истребителей в ближайшие полгода. Украинская сторона получит от Лондона современные самолеты только после окончания российской специальной военной операции.

