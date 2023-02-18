Глава Минобороны Британии назвал сроки поставок истребителей Украине
Только после окончания российской военной операции Британия поставит на Украину современные истребители. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
По его словам, Киеву не следует рассчитывать на быстрые поставки военных самолетов ни на данном этапе, ни в ближайшие полгода.
«Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолёты, такие как Eurofighter, которые мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнёров», — цитирует Уоллеса РИА Новости.
Ранее Бен Уоллес сообщил телеканалу Sky News, что обучение техников и пилотов для обслуживания авиатехники потребует существенных временных затрат, подготовку военнослужащих ВСУ для работы на западных самолетах будут вести лишь после окончания российско-украинского конфликта, тогда же Киеву и передадут истребители.
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