Глава Минобороны Британии назвал сроки поставок истребителей Украине

Только после окончания российской военной операции Британия поставит на Украину современные истребители. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.

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По его словам, Киеву не следует рассчитывать на быстрые поставки военных самолетов ни на данном этапе, ни в ближайшие полгода.

«Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолёты, такие как Eurofighter, которые мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны. Таков консенсус среди западных партнёров», — цитирует Уоллеса РИА Новости.

Ранее Бен Уоллес сообщил телеканалу Sky News, что обучение техников и пилотов для обслуживания авиатехники потребует существенных временных затрат, подготовку военнослужащих ВСУ для работы на западных самолетах будут вести лишь после окончания российско-украинского конфликта, тогда же Киеву и передадут истребители.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияУкраинаСамолетыВеликобритания
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