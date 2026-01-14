В России новые автомобили подорожали на 1,5–3% с начала 2026 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дилеров.

Рост цен, прежде всего, связан с повышением НДС и очередным увеличением ставок утильсбора. Точечно стали дороже модели как российских брендов — Lada, Solaris, Tenet, Xcite, «Москвич» и Evolute, так и китайских — в частности, Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang.

Весной эксперты ожидают очередной скачок цен, а по итогам первого квартала — роста стоимости на 5–10%. Часть повышения может нивелироваться скидками, но их размер будет несопоставим с дисконтами прошлого года.

2026 год обещает стать для российских водителей временем серьёзных перемен. На уровне законодательства и городской инфраструктуры готовится целый комплекс нововведений — от корректировки налоговых ставок до технологического переоснащения контроля за нарушениями.

