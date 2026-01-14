СМИ: У экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино

В ходе обысков по уголовному делу о взятках правоохранители обнаружили 62 млн руб., $40 тыс. и €2,1 тыс., коллекцию из почти двух десятков мужских и женских наручных часов известных марок. Стоимость некоторых из них сравнима с ценой однокомнатной квартиры в Москве.

Кроме того, супруги Копайгородские оказались ценителями дорогого вина, хранившегося у них дома в Сочи. Специалисты оценили его в сумму до 2 млн руб. за бутылку. Всего стоимость найденной коллекции вин составила 7 млн 720 тыс. руб.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, до этого занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. В отставку он ушел весной 2024-го, а в сентябре был арестован, передает «Радиоточка НСН».

