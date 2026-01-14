В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек

В Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек, сообщает CBS.

Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране

Телеканал ссылается на иранский источник, который привел данные активистов, собирающих информацию у медиков по всей стране.

Отмечается, что реальные данные о жертвах трудно получить на фоне ограничений связи.

Ранее стало известно, что в Иране после стрельбы по протестующим погибли свыше 200 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПротестыИран

Горячие новости

Все новости

партнеры