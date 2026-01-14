В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек
14 января 202601:33
В Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек, сообщает CBS.
Телеканал ссылается на иранский источник, который привел данные активистов, собирающих информацию у медиков по всей стране.
Отмечается, что реальные данные о жертвах трудно получить на фоне ограничений связи.
Ранее стало известно, что в Иране после стрельбы по протестующим погибли свыше 200 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино
- В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек
- Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд
- Россиянам запретили передавать свои генетические данные иностранцам
- Великобритания и Франция не хотят отправлять войска на Украину без поддержки США
- СМИ: Пентагон использует секретное оружие, которым могли облучать американцев на Кубе
- ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале
- Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке
- Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине
- Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru