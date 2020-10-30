В Белоруссии заявили о необходимости призвать к ответу силовику за жесткость при разгоне протестов

«Мы живем в цифровом мире, раньше можно было сказать: меня там не было. И если человек был на месте и не перегибал палку, это можно доказать. Я же считаю, что нужно отвечать за сделанное. Мы – единый народ и делить на силовиков и не на силовиков я бы не стал. Это в корне неправильно. Если давать газеты, которые им дают, и вы сами через пять дней будете всех ненавидеть. Там нет никакой взвешенной позиции», - отметил Николай Трушко.

Ранее председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, депутат Госдумы Сергей Калашников на пресс-конференции НСН поставил диагноз Александру Лукашенко.



