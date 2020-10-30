В Белоруссии заявили о необходимости призвать к ответу силовику за жесткость при разгоне протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба начальником ГУВД Минска. Он сменил на этом посту Ивана Кубракова. Он пошел на повышение, возглавив МВД Белоруссии. При этом во время протестов Кубраков неоднократно оправдывал действия силовиков против участников митингов. Координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции НСН заметил, что силовики должны ответить за бесчинства.
«Мы живем в цифровом мире, раньше можно было сказать: меня там не было. И если человек был на месте и не перегибал палку, это можно доказать. Я же считаю, что нужно отвечать за сделанное. Мы – единый народ и делить на силовиков и не на силовиков я бы не стал. Это в корне неправильно. Если давать газеты, которые им дают, и вы сами через пять дней будете всех ненавидеть. Там нет никакой взвешенной позиции», - отметил Николай Трушко.
Ранее председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, депутат Госдумы Сергей Калашников на пресс-конференции НСН поставил диагноз Александру Лукашенко.
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