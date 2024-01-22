В Белом доме допустили победу России на Украине в ближайшие недели

По их мнению, такой сценарий возможен, если Вашингтон не поможет Киеву. Отмечается, что соответствующий вывод сделан, исходя из данных американской разведки, сообщившей об истощении украинских боеприпасов. По мнению разведчиков, Украина находится на грани вынужденной капитуляции.

По мнению американского лидера Джо Байдена, неоказание помощи Украине может негативно сказаться на всей Европе, в частности, на балканских странах.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить ряд чиновников в отставку, в противном случае американская сторона обещает обнародовать данные о коррупции в окружении политика.

