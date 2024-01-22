В Белом доме допустили победу России на Украине в ближайшие недели
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время обсуждения ситуации на Украине заявили, что обеспокоены возможностями России победить в противостоянии с Киевом в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщил ABC.
По их мнению, такой сценарий возможен, если Вашингтон не поможет Киеву. Отмечается, что соответствующий вывод сделан, исходя из данных американской разведки, сообщившей об истощении украинских боеприпасов. По мнению разведчиков, Украина находится на грани вынужденной капитуляции.
По мнению американского лидера Джо Байдена, неоказание помощи Украине может негативно сказаться на всей Европе, в частности, на балканских странах.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить ряд чиновников в отставку, в противном случае американская сторона обещает обнародовать данные о коррупции в окружении политика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области
- Звезду фильма «Ирония судьбы» Валентину Талызину госпитализировали
- Следователь сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста
- Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей
- В программу Берлинаре-2024 вошли 20 фильмов
- СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу
- Почти половина французов назвала феминизм угрозой для мужчин
- В Ленобласти ликвидировали возгорание на химтерминале «Новатэк»
- «Воздух» Германа-младшего стал самым кассовым военным фильмом среди новинок
- Шолохова рассмешил указ Зеленского об «угнетении» украинцев в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru