На Украине заявили, что ВСУ понадобится 100 лет, чтобы победить армию РФ

Без помощи Запада армии Украины понадобится 100 лет, чтобы победить российские войска, сообщил The Guardian офицер нацгвардии страны Максим Таран.

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Он заявил, что Украина победит в конфликте, однако это зависит от Запада. «В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — указал Таран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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