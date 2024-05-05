На Украине заявили, что ВСУ понадобится 100 лет, чтобы победить армию РФ
5 мая 202403:33
Без помощи Запада армии Украины понадобится 100 лет, чтобы победить российские войска, сообщил The Guardian офицер нацгвардии страны Максим Таран.
Он заявил, что Украина победит в конфликте, однако это зависит от Запада. «В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — указал Таран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru