На Украине заявили, что ВСУ понадобится 100 лет, чтобы победить армию РФ

Он заявил, что Украина победит в конфликте, однако это зависит от Запада. «В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — указал Таран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

