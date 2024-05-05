Макрон: Дальность и мощность ракет РФ подвергают Европу опасности
5 мая 202405:30
Потенциал баллистических ракет России подвергает страны Европы опасности, сообщил изданию La Tribune президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, «безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ».
Как считает глава государства, в случае победы Москвы во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».
Ранее Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru