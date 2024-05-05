Макрон: Дальность и мощность ракет РФ подвергают Европу опасности

По его словам, «безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ».

Как считает глава государства, в случае победы Москвы во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».

Ранее Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

