Макрон: Дальность и мощность ракет РФ подвергают Европу опасности

Потенциал баллистических ракет России подвергает страны Европы опасности, сообщил изданию La Tribune президент Франции Эммануэль Макрон.

Авиация и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS производства США

По его словам, «безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ».

Как считает глава государства, в случае победы Москвы во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».

Ранее Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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