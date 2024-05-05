Верховная Рада: Киев может попросить Европу прислать войска
5 мая 202401:18
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина может попросить страны Европы об отправке своих войск в страну.
По его словам, подобное будет возможно, если украинским Вооруженным силам будет не хватать людей.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не просила, чтобы войска Североатлантического альянса разворачивались на ее территории, но Западу нужно смириться с тем, что этот день может наступить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru