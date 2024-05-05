СМИ: Помощник Байдена заявил, что помощь США Украине не остановит Россию
Последняя одобренная США помощь Украине не сможет помешать России добиться успехов на фронте, сообщил Financial Times советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. Издание отмечает, что эти слова Салливана демонстрируют, как администрация США видит развитие конфликта вокруг Украины в случае, если на выборах американского президента победит Джо Байден. При этом экс-президент Дональд Трамп скептично относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро положить конец конфликту.
Ранее сообщалось, что Трамп разработал план мирного завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru