В Госдуме заявили, что внедрение ИИ ставит ряд профессий под угрозу исчезновения

При этом, по его словам, проблема безработицы из-за ИИ РФ в настоящее время не грозит. Согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% россиян переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу, указал депутат.

Парламентарий считает, что заменить человека во всем ИИ не сможет.

Ранее стало известно, что в США нейросеть начнет выставлять оценки учащимся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

