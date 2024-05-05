В Госдуме заявили, что внедрение ИИ ставит ряд профессий под угрозу исчезновения
Из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, копирайтеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.
При этом, по его словам, проблема безработицы из-за ИИ РФ в настоящее время не грозит. Согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% россиян переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу, указал депутат.
Парламентарий считает, что заменить человека во всем ИИ не сможет.
Ранее стало известно, что в США нейросеть начнет выставлять оценки учащимся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru