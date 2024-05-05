СМИ: Переговоры Израиля и ХАМАС окончились безрезультатно
5 мая 202404:33
Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа окончились безрезультатно, сообщает CBS News.
По данным телеканала, они проходили в Каире через египетских посредников. 5 мая начнется новый раунд переговоров.
Ранее сообщалось, что ХАМАС готов освободить более 30 заложников ради прекращения огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru