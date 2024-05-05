СМИ: Переговоры Израиля и ХАМАС окончились безрезультатно

Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа окончились безрезультатно, сообщает CBS News.

Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС

По данным телеканала, они проходили в Каире через египетских посредников. 5 мая начнется новый раунд переговоров.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов освободить более 30 заложников ради прекращения огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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