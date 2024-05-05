СМИ: ХАМАС готов освободить более 30 заложников ради прекращения огня в Газе
5 мая 202402:32
Палестинское движение ХАМАС готово освободить 33 израильских заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа, сообщает Al Hadath. По данным телеканала, договоренность достигнута в ходе переговоров с израильскими властями.
До этого Израиль потребовал у ХАМАС выполнить условия сделки по прекращению огня. В противном случае армия войдет в Рафах.
Ранее сообщалось, что масштаб разрушений в Газе больше, чем на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС готов освободить более 30 заложников ради прекращения огня в Газе
- Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
- Минэнерго Украины: Россия уничтожила больше мощностей, чем было восстановлено
- Верховная Рада: Киев может попросить Европу прислать войска
- В Екатеринбурге из-за сильного снегопада задержали 70 авиарейсов
- СМИ: Неизвестный устроил стрельбу на севере Москвы
- Спрос на услуги ремонта квартир в России за год вырос на 19%
- Движение «Рок-Петроград» потребовало сохранить поминальную площадку Цоя
- Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком
- Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru