СМИ: ХАМАС готов освободить более 30 заложников ради прекращения огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС готово освободить 33 израильских заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа, сообщает Al Hadath. По данным телеканала, договоренность достигнута в ходе переговоров с израильскими властями.

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До этого Израиль потребовал у ХАМАС выполнить условия сделки по прекращению огня. В противном случае армия войдет в Рафах.

Ранее сообщалось, что масштаб разрушений в Газе больше, чем на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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