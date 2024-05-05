СМИ: ХАМАС готов освободить более 30 заложников ради прекращения огня в Газе

До этого Израиль потребовал у ХАМАС выполнить условия сделки по прекращению огня. В противном случае армия войдет в Рафах.

Ранее сообщалось, что масштаб разрушений в Газе больше, чем на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

