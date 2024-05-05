СМИ: Андрей Губин заявил, что его сердце бьется с перебоями
5 мая 202403:01
Российский певец Андрей Губин заявил телеканалу НТВ, что страдает левосторонней прозопалгией лица, а его сердце бьется с перебоями.
По его словам, он часто ходит в медицинской маске и привык к боли в теле.
«Мне сказали развивать сердце, я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Я проверился — кровь, сказали, хорошая», — сказал артист.
Ранее Губин опроверг слухи о возвращении на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru