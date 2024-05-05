СМИ: Андрей Губин заявил, что его сердце бьется с перебоями

Российский певец Андрей Губин заявил телеканалу НТВ, что страдает левосторонней прозопалгией лица, а его сердце бьется с перебоями.

СМИ: певец Андрей Губин вернется на сцену в 2024 году

По его словам, он часто ходит в медицинской маске и привык к боли в теле.

«Мне сказали развивать сердце, я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Я проверился — кровь, сказали, хорошая», — сказал артист.

Ранее Губин опроверг слухи о возвращении на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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