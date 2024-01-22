Нарышкин: У США есть разрушительный для Зеленского компромат

«Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского», — указал Нарышкин.

По словам главы СВР, Вашингтон угрожает при невыполнении этого условия опубликовать «убойное коррупционное досье» в отношении представителей окружения Зеленского. Нарышкин подчеркнул, что имеющийся у США компромат способен уничтожить украинского политика как президента.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты формируют на Украине колониальную администрацию, пишет RT.

