Нарышкин: У США есть разрушительный для Зеленского компромат

США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить ряд чиновников в отставку, в противном случае американская сторона обещает обнародовать данные о коррупции в окружении политика. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает пресс-бюро ведомства.

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«Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского», — указал Нарышкин.

По словам главы СВР, Вашингтон угрожает при невыполнении этого условия опубликовать «убойное коррупционное досье» в отношении представителей окружения Зеленского. Нарышкин подчеркнул, что имеющийся у США компромат способен уничтожить украинского политика как президента.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты формируют на Украине колониальную администрацию, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир ЗеленскийСВРСергей Нарышкин

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