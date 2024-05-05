Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Глава государства Владимир Путин приехал на ночное пасхальное богослужение, которое проходит в храме Христа Спасителя в Москве.

В РПЦ заявили, что посещение кладбищ не имеет отношения к пасхальным традициям

Президент встречает праздник Светлой Пасхи в главном православном храме страны.

Также туда приехал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в храм Христа Спасителя из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня.

Ранее диетолог рекомендовала людям с аллергией не есть куличи и яйца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Коробейн�
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