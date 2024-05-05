Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
5 мая 202402:02
Глава государства Владимир Путин приехал на ночное пасхальное богослужение, которое проходит в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент встречает праздник Светлой Пасхи в главном православном храме страны.
Также туда приехал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в храм Христа Спасителя из Иерусалима доставили частицу Благодатного огня.
Ранее диетолог рекомендовала людям с аллергией не есть куличи и яйца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru